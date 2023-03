Są zarzuty dla nastolatki w związku ze śmiertelnym pobiciem 16-letniego Eryka w Zamościu - dowiedział się reporter RMF FM. Dziewczyna będzie odpowiadała za pomocnictwo. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy inne osoby.

Tutaj śmiertelnie pobito 16-letniego Eryka / Krzysztof Kot / RMF FM

Do tragedii doszło w miniony wtorek przed godz. 16 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, nieopodal Starego Miasta. Idący chodnikiem 16-letni Eryk miał zostać zaczepiony i pobity przez grupę młodzieży. Następnie napastnicy oddalili się z miejsca zdarzenia. Mimo reanimacji prowadzonej przez załogę karetki pogotowia, 16-latek zmarł.

W związku z tym zabójstwem zatrzymano czworo nastolatków.

17-letniemu Danielowi G. śledczy przedstawili zarzut zabójstwa i udziału w pobiciu. Z zebranych informacji wynika, że to właśnie on był osobą najbardziej agresywną. Miał kopnąć Eryka w głowę. Właśnie to miało być przyczyną śmierci nastolatka. Podejrzany przyznał się jedynie do zarzutu udziału w bójce.

Pozostałym dwóm 16-latkom: Szymonowi J. i Arkadiuszowi P. prokuratura zarzuciła udział w pobiciu. Z kolei zatrzymana 16-letnia dziewczyna została przesłuchana i zwolniona do domu. Teraz jednak - jak ustalił nasz dziennikarz - usłyszała zarzut. Będzie odpowiadała za pomocnictwo.

Sąd zdecydował, że Daniel G. trafi na trzy miesiące do aresztu. Dwóch 16-latków umieszczono na ten sam okres w schronisku dla nieletnich.

Głównemu podejrzanemu grozi do 25 lat więzienia.