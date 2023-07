Żywność, artykuły higieny osobistej i agregaty prądotwórcze zostały wysłane z Lublina w kolejnym transporcie z pomocą humanitarną dla mieszkańców obwodu ługańskiego. Samorząd województwa lubelskiego zakupił konkretne produkty i sprzęt, których najbardziej potrzebują. Wartość darów to ponad 200 tys. złotych.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Transport pojechał do miasta Dniepr, w którym znajdują się władze obwodu ługańskiego na uchodźstwie. Przebywa tam również spora grupa mieszkańców, którzy uciekli przed wojną i okupacją rosyjską i czekają na koniec wojny w zachodniej Ukrainie.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Potrzebują tego wszystkiego, żeby godnie przeżyć zawieruchę wojenną, zanim będą mogli wrócić do domów - powiedział RMF FM marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

/ Krzysztof Kot, RMF FM

Towary zostały zakupione przez samorząd województwa według listy potrzeb przedstawionej przez stronę ukraińską.

Mamy na przykład 11 tys. konserw mięsnych, 1,5 tys. sztuk musów dla dzieci, 7 agregatów prądotwórczych, 7 palet chemii gospodarczej, 8 palet środków higieny osobistej. Razem 33 palety pomocy o wadze 17 ton- wylicza wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski.

Już w piątek pomoc zostanie przekazana bezpośrednio na ręce Artema Lysogora - przewodniczącego Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej, z którym we Lwowie spotkają się marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

Oprócz tych darów strona ukraińska otrzymała również używają karetkę pogotowia.

Obwód ługański jest jednym z najstarszych partnerów województwa lubelskiego. Od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku obwód ten stał się terenem działań wojennych. Uniwersytet przeniesiono do Równego, władze regionu funkcjonują w mieście Dniepr, ludność wyjechała także do innych regionów - w większości do obwodu lwowskiego i zakarpackiego, a także do Polski.