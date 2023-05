Lublin zapłaci Budimexowi dodatkowe 49 mln zł za budowę Dworca Metropolitalnego - takie są uzgodnienia po mediacjach, które toczyły się przed Prokuratorią Generalną.

Budowa Dworca Metropolitalnego / Miasto Lublin / Facebook

Aby tak się stało, potrzebna jest zgoda radnych. Na najbliższą sesję Rady Miasta Lublina trafi projekt autopoprawki do budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczającej środki na ten cel.

W lipcu 2022 roku Budimex wystąpił do miasta z żądaniem zwiększenia wynagrodzenia za budowę dworca Metropolitalnego i okolicznych ulic. Wykonawca argumentował to znaczącym wzrostem kosztów materiałów budowlanych oraz kosztów pracy.

Stanęliśmy wówczas przed decyzją: wybrać drogę sądową i ryzykować zatrzymanie tak ważnej dla całego regionu inwestycji, dofinansowanej ze środków UE czy próbować mediacji przed Prokuratorią Generalną, czyli rozwiązania, po które sięgają inne samorządy czy też takie podmioty, jak GDDKiA - tłumaczy zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk.

W naszej ocenie, zawarcie ugody przed mediatorem chroni interes miasta oraz gwarantuje szybsze zakończenie sporu. Zabezpieczenie środków w budżecie miasta, o które będziemy wnioskować na najbliższej sesji, jest niezbędne do zawarcia ugody ze spółką Budimex, a to pozwoli na zakończenie inwestycji - podkreślił Szymczyk.

Jak informuje miasto brak surowców i wzrost cen w branży budowlanej był odczuwalny już czasie pandemii COVID-19. Sytuacja pogorszyła się po wybuchu wojny w Ukrainie: wzrosły ceny paliw, energii elektrycznej, surowców, wstrzymane zostały dostawy wielu produktów i komponentów. Odczuwalny jest także brak kadr.

Stal ma kluczowe znaczenie dla budowy lubelskiego dworca. Jest stosowana do konstrukcji zadaszenia budynku, w wiatach nad peronami oraz do zbrojenia konstrukcji żelbetowych (fundamentów, ścian i stropów). Według pierwotnego kosztorysu elementy stalowe miały pochłonąć niemal 44 mln zł netto, co stanowiło prawie 1/3 wartości kontraktu. Tymczasem już w maju zeszłego roku jej cena była o ponad 100 proc. wyższa niż w momencie zawarcia umowy z wykonawcą inwestycji.

Ostateczny termin zakończenia prac przy Dworcu Metropolitalnym oraz przebudowie ulic w jego rejonie ustalono z wykonawcą na 20 października.