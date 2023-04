Rolnicy oskarżają ministra Henryka Kowalczyka o zerwanie ubiegłotygodniowego porozumienia ws. importu zbóż z Ukrainy i zapowiadają kolejny duży protest. We wtorek o godz. 11:00 zamierzają zorganizować dużą demonstrację w Hrubieszowie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Rolnicy twierdzą, że od ubiegłego tygodnia import zbóż do Polski nie tylko nie ustał, ale wręcz się zwiększył. To był jeden z najważniejszych dla nich zapisów 11-punktowego porozumienia. Członkowie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego i stowarzyszenia Oszukana Wieś piszą w oświadczeniu, że stracili resztki zaufania do ministra Kowalczyka. Jutro w Hrubieszowie będą protestować - ma tam pojawić się co najmniej 400 traktorów i 500 osób.

Jak powiedział dziennikarzowi RMF FM jeden z organizatorów, nie będzie transparentów z nazwami organizacji, a jedynie polskie flagi, by zaakcentować apolityczność protestu. Na razie nie będzie jeszcze blokowania granicy, do tego dojdzie być może po świętach wielkanocnych - donosi reporter RMF FM Paweł Balinowski.

Porozumienie zbożowe

Podczas obrad "okrągłego stołu" wicepremier Kowalczyk przedstawił 11 propozycji działań na rynku zbóż. Propozycje te przewidują, że: