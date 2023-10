​Jeszcze większe problemy z przejazdem w dzielnicy Wieniawa w Lublinie. W sobotę zamknięta zostanie ulica Popiełuszki. Kierowcy oraz komunikacja miejska pojadą objazdami.

Lublin / Shutterstock

Przejazd ul. Popiełuszki będzie całkowite zamknięty od rana do godzin popołudniowych.

Drogowcy wykonają warstwę ścieralną asfaltu na całej szerokości drogi. Operacja ma zająć jeden dzień. Wieczorem zaplanowano przywrócenie dotychczasowej organizacji ruchu, czyli zawężenie na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Legionowej i ruch jednokierunkowy od strony ul. Poniatowskiego w kierunku al. Sikorskiego. Na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki i Głowackiego wciąż nieczynna będzie sygnalizacja świetlna.

Przebudowa ul. Popiełuszki, zgodnie z podpisanym przez miasto aneksem, potrwa do końca października. Do wykonania pozostał m.in. nowy chodnik, nowe oświetlenia oraz przeniesienie przystanków komunikacji miejskiej. Na przystankach pojawią się również nowe wiaty oraz punkty dynamicznej informacji pasażerskiej. Koszt inwestycji to ponad 4,7 mln zł.