W majowy długi weekend będą kursować specjalne pociągi z Lublina na Roztocze – poinformowała w środę spółka Polregio. Od soboty do środy podróżni będą mogli dotrzeć koleją m.in. do Szczebrzeszyna, Józefowa, Zwierzyńca i Suśca.

Pociąg Polregio - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O dodatkowych połączeniach kolejowych poinformowała w środę Zofia Dziewulska, rzeczniczka Polregio S.A. Lubelski Zakład. Jak podała, od 29 kwietnia do 3 maja zostaną uruchomione dodatkowe pociągi z Lublina do Bełżca i Jarosławia oraz z Zamościa do Rzeszowa.

Są to dwie pary połączeń przez malownicze Roztocze do Bełżca, z czego jedna para wydłużona do Jarosławia przez Horyniec Zdrój oraz jedna para z Zamościa do Rzeszowa - sprecyzowała Dziewulska.

Zgodnie z planowanym rozkładem pociąg z Lublina do Jarosławia będzie wyjeżdżał z dworca głównego o godz. 7.20, a do Bełżca o godz. 9.32. Pociągi powrotne będą odjeżdżać odpowiednio: o godz. 15.50 i 15.13. Natomiast ze stacji Zamość Wschód do Rzeszowa podróżni będą mogli wyruszyć w trasę o godz. 16.19, zaś z Rzeszowa do Zamościa o godz. 7.39.

Dzięki dodatkowym połączeniom podróżni z woj. lubelskiego od soboty do środy będą mogli dotrzeć pociągami m.in. do Szczebrzeszyna, Józefowa, Zwierzyńca, Suśca.

Jak podkreśliła rzeczniczka Polregio S.A. Lubelski Zakład, podróżni mogą korzystać z promocyjnych ofert - Bilet Turystyczny oraz Mini Bilet Turystyczny - uprawniających do wielokrotnych przejazdów pociągami Regio w czasie majówki, tj. od godz. 18 w piątek, 28 kwietnia, do godz. 6 rano w czwartek, 4 maja.