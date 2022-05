W Lublinie zamieszkał Koziołek Kazik. Tuż przy Bramie Krakowskiej odsłonięto dzisiaj uroczyście rzeźbę koziołka z poziomicą i kluczem do nakręcania zegarów. To już drugi po Onufrym - koziołek w mieście.

/ Krzysztof Kot / RMF FM

Koziołek Kazik to nowa figurka, która pojawiła się dzisiaj w Lublinie. Jej uroczyste odsłonięcie odbyło się w samo południe przy Bramie Krakowskiej. Kazik wyposażony jest w poziomicę i klucz.



Poziomica symbolizuje to, że Brama Krakowska jest odchylona około 70 cm od pionu, do tego dochodzi klucz, który symbolizuje pana Lutowskiego, to jest taka legenda lubelska o zegarmistrzu, który nakręcał zegar miejski i nakręcał też inne zegary, ale te wszystkie zegary się spóźniały - mówił Norbert Podleśny z fundacji Lubelskie Koziołki, z którym rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Kot. W planach są też kolejne rzeźby.

Koziołek Kazik to drugi taki „mieszkaniec” Lublina. Pierwszą figurką, jaka pojawiła się w mieście był koziołek Onufry, którego można spotkać przy schodach do lubelskiego ratusza. Atrybutem Onufrego jest trąbka, symbolizująca postać nieżyjącego już miejskiego hejnalisty, Onufrego Koszarnego.