Nadleśnictwo Janów Lubelski poinformowało, że stado żubrów zamieszkujących Lasy Janowskie powiększyło się o żubrzątko. Zapowiedziano konkurs na imię dla cielaka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pewne przypuszczenia były, ale z uwagi na bardzo skryty tryb życia "naszych" żubrów dopiero teraz możemy potwierdzić: mamy młode żubrzątko - poinformowało na Facebooku Nadleśnictwo Janów Lubelski.

Do komunikatu dołączono 54-sekundowe nagranie, na którym widać pole i piątkę spacerujących żubrów, w tym jednego cielaka.

Pierwsze dwa żubry przywieziono do Lasów Janowskich z Puszczy Boreckiej w styczniu 2021 roku. Do lutego 2022 r. z Puszczy Boreckiej oraz z Nadleśnictwa Kobiór sprowadzono dziesięć osobników. Przez pierwsze tygodnie przebywały one w specjalnie przygotowanej dla nich zagrodzie adaptacyjnej. Po okresie adaptacji zostały wypuszczone na wolność, jako samodzielne stado.

Docelowo stado w Lasach Janowskich ma liczyć około 40 sztuk.