Trzech mężczyzn usłyszało zarzut kradzieży z włamaniem w związku z tym, że ukradli ze sklepu w Puławach alkohol, papierosy i wędliny o wartości pięciu tysięcy złotych. Dwóch z nich to recydywiści, grozi im do 15 lat więzienia.

Jeden z zatrzymanych / Policja

Jak poinformowała w piątek starszy sierżant Małgorzata Okoń z Komendy Powiatowej Policji w Puławach, do zdarzenia doszło w środę, kiedy dyżurny otrzymał zgłoszenie włamania do jednego ze sklepów na terenie miasta.

Sprawcy wyłamali roletę i wybili szybę w sklepie. Ukradli 50 butelek wyrobów alkoholowych, kilkadziesiąt paczek papierosów, około 10 kilogramów wyrobów wędliniarskich i innych artykułów spożywczych - przekazała.

Wartość skradzionych rzeczy oszacowano na pięć tysięcy złotych. Zebrane na miejscu ślady przestępstwa, zabezpieczony monitoring i uzyskane informacje pozwoliły kryminalnym na wytypowanie osób podejrzanych o to włamanie - dodała.

W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 42 do 55 lat. Podczas przeszukania pomieszczeń, gdzie przebywali mężczyźni, funkcjonariusze ujawnili skradzione produkty i artykuły pochodzące z innej kradzieży o wartości około tysiąca złotych - wyjaśniła.

Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i usłyszeli zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich działało w ramach recydywy i grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.