Kolarze ścigający się w 79. edycji Tour de Pologne pojadą dziś z Chełma do Zamościa. W żółtej koszulce lidera wystartuje zwycięzca pierwszego odcinka z metą w Lublinie, 20-letni Holender Olav Kooij z drużyny Jumbo-Visma.

Kolarze na starcie do 1. etapu 79. Tour de Pologne w Kielcach / Piotr Polak / PAP

Drugi etap wyścigu liczy 205,6 km. Do mety kolarze powinni przyjechać ok. godz. 16.40. Na trasie znajdują się trzy lotne premie: w Hrubieszowie (50 km), Tomaszowie Lubelskim (109 km) oraz Szczebrzeszynie (167 km). Wyznaczono także dwie górskie premie: w Michałowie-Kolonii (92 km) oraz Sabaudii (105 km).



W Zamościu kolarze przejadą linię mety i będą mieli jeszcze do pokonania rundę długości 8,6 km. Ostatnie 1150 metrów to długa prosta na ulicach Lubelskiej i Józefa Piłsudskiego.



Aktywną jazdę zapowiedział Patryk Stosz z reprezentacji Polski, który w sobotę wywalczył koszulkę najaktywniejszego i chce ją obronić. Aby tak się stało, musi znów wziąć udział w ucieczce.



O zwycięstwo powinni walczyć sprinterzy. W Lublinie Kooij minimalnie wyprzedził Niemca Phila Bauhausa, ale w peletonie nie brakuje wielu innych szybkich zawodników.