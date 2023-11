W związku z dniem Wszystkich Świętych lubelscy terytorialsi uczcili pamięć poległych żołnierzy Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego. Odwiedzili i uporządkowali blisko 100 grobów i miejsc pamięci na Lubelszczyźnie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wszystkich Świętych dla lubelskich terytorialsów oznacza czas szczególnej pamięci o poległych bohaterach, żołnierzach Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego po 1945 roku. Zapalone w ostatnich dniach przez terytorialsów znicze oraz biało-czerwone wstążki na ich mogiłach to symbole wciąż żywej pamięci, a także znak wolności, o którą tak honorowo walczyli - podkreśliła rzecznik 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Marta Gaborek.



Żołnierze z batalionów lubelskiego, dęblińskiego, bialskiego, kraśnickiego i zamojskiego odwiedzili lokalne cmentarze i miejsca pamięci, aby uporządkować mogiły i zapalić symboliczne znicze. W tym roku terytorialsi odwiedzili w sumie blisko 100 takich miejsc. To nie tylko cmentarze i pomniki w głównych miastach, ale również mogiły lokalnych bohaterów rozsiane w małych miejscowościach i wioskach na całej Lubelszczyźnie - wyjaśniła rzecznik.



Jak zaznaczyła, szczególnie ważne dla terytorialsów, ze względu na dziedziczone tradycje, są miejsca związane z żołnierzami Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego po 1945 roku. Wśród nich są m.in. mjr Hieronim Dekutowski ps. "Zapora", patron 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej; kpt. Zdzisław Broński ps. "Uskok", patron 21 Lubelskiego Batalionu Lekkiej Piechoty; mjr Marian Bernaciak ps. "Orlik", patron 22 Dęblińskiego Batalionu Lekkiej Piechoty; por. Robert Domański ps. "Florian" patron 23 Bialskiego Batalionu Lekkiej Piechoty oraz mjr Stanisław Prus ps. "Adam", patron 25 Zamojskiego Batalionu Lekkiej Piechoty.



Do objętych opieką przez żołnierzy 2 LBOT grobów w tym roku dołączyły kolejne. To m.in. grób zmarłego w październiku br. ostatniego żyjącego "Zaporczyka" majora Przemysława Koconia ps. "Alembik" oraz grób kaprala Wacława Czępińskiego ps. "Zbyszek", łącznika zgrupowania "Zapory". Jego szczątki odnaleziono w 2021 roku, podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie - dodała kpt. Gaborek.