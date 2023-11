Stowarzyszenie Katyń, Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Komitetu Opieki nad Pomnikiem ,,Tym, którzy nie powrócili z morza’’ - m.in. te organizacje zbierają datki na największej polskiej nekropolii. Łącznie na Cmentarzu Centralnym zgłoszonych zostało siedem kwest. 789

Kwesta na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie prowadzonych jest siedem kwest. Spotkać można wolontariuszy m.in. Stowarzyszenia Katyń, Komitetu Opieki nad Pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza", czy Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego, które od 2004 r. organizuje zbiórkę na odnowienie zabytkowych nagrobków oraz upamiętnienie miejsc spoczynku znanych szczecinian.



Wspieram tę zbiórkę co roku, ponieważ uważam, że trzeba pielęgnować pamięć o osobach zasłużonych dla miasta, którzy często nie mają już tu rodzin, a swoimi działaniami przyczynili się do budowania tożsamości Szczecina - powiedział pan Jan, który wsparł zbiórkę na rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie.



W ubiegłych latach dzięki zbiórce udało się odnowić nagrobki artystów - muzyków, plastyków, aktorów, oraz działaczy przedwojennej szczecińskiej Polonii.

Rok temu wolontariusze stowarzyszenia zbierali fundusze na odnowienie nagrobka śpiewaka operowego i pedagoga Michała Prawdzica-Laymana, zmarłego w Szczecinie w 1959 r. W tym roku nie wskazano konkretnego celu kwesty.



Cel jest ogólny dlatego, że co jakiś czas zbieramy na odnowienie zabytkowych, czy starych nagrobków. Po prostu trzeba pielęgnować te nagrobki, na które kiedyś zbieraliśmy. Trzeba uzupełnić pewne detale, których nie zdołaliśmy zrobić, bo np. zabrakło pieniędzy w ubiegłych latach - powiedział w rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego Maciej Słomiński.



Co roku w miejscu upamiętniającym polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. w Związku Radzieckim zbiórkę prowadzi szczecińskie Stowarzyszenie Katyń. Kwestujących można spotkać przed Krzyżem Katyńskim, który znajduje się przy alei pomiędzy pierwszą a drugą bramą Cmentarza Centralnego.



Nasz pomnik jest bardzo duży i wymaga ciągłej opieki, dlatego zbieramy pieniądze na rewitalizację, ale nie tylko. Nasze stowarzyszenie jest już wiekowe, odchodzą od nas nasi członkowie, zbieramy więc też na pożegnanie naszych członków i na wszelkie sprawy związane z upamiętnianiem i przedłużeniem pamięci o zbrodni katyńskiej - powiedziała prezes Stowarzyszenia Katyń Jolanta Turlińska-Kępys.



Zbiórkę prowadzi także Fundacja "Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty". W kwestę włączyli się tradycyjnie młodzież, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Szczecina. Wszyscy wolontariusze wyposażeni będą w identyfikatory z nr zbiórki, żółte koszulki oraz puszki.



Zbieramy w tym roku na proszki, pływny do prania, środki opatrunkowe i pielęgnacyjne. W tym roku kwestować będzie około stu wolontariuszy - powiedziała Agnieszka Goch z Hospicjum św. Jan Ewangelisty w Szczecinie.



Kwesty prowadzone są też na innych nekropoliach m.in. na cmentarzu w Dąbiu.