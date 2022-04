"To będzie supernowoczesny, przyjazny dla środowiska obiekt korzystający z naturalnych źródeł energii, schowany za szklaną ścianą o niskim współczynniku przenikania ciepła, by zużywać go jak najmniej" - tak o budowanym Dworcu metropolitalnym w Lublinie pisze lubelski urząd miasta. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy.

Większość potężnych wsporników już podpiera konstrukcję dachu. Stoi też konstrukcja wiat peronowych oraz głównego budynku, gdzie będą kasy i poczekalnie. Trwają również prace w podziemnym parkingu oraz wokół przyszłego dworca - podaje Urząd Miasta Lublina. Zmienić ma się również układ drogowy w okolicy. Dworzec metropolitalny. Co to za budowa? Prace przy budowie Dworca metropolitalnego trwają od początku 2021 roku. Inwestycja o wartości ponad 231 mln zł ma być gotowa - jak zapowiadano we wrześniu 2021 roku - do końca lipca 2022 r. Trwa budowa jednej z największych i najważniejszych inwestycji Miasta. Pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstaje nowoczesny Dworzec Metropolitalny, który w jednej części miasta zintegruje kilka form transportu. Realizacja tej inwestycji to nie tylko ogromne przedsięwzięcie od strony technicznej, ale także organizacyjnej. Centralnym punktem całej inwestycji jest budynek dworca, w którego indywidualnym projekcie wykorzystano niestandardowe rozwiązania. Już widać pierwsze efekty wielomiesięcznych prac w postaci stalowych konstrukcji wiat. W ramach inwestycji, wokół dworca docelowo powstanie również zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu - mówił we wrześniu 2021 r. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. W ramach inwestycji, wokół dworca powstanie zupełnie nowy układ drogowy, który usprawni ruch i komunikację nowego obiektu. Zakres prac budowlanych obejmuje modernizację ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej. Cytat Dla komunikacji zamiejskiej na terenie dworca przewidziano 43 perony odjazdowe. Łączna powierzchnia placów manewrowych wraz z peronami wyniesie ponad 19 tys. m2. Ponadto umowa zakłada instalację i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, związane z pełną obsługą pasażera, systemów informacji pasażerskiej i przystankowej - informuje lubelski urząd miasta. W ramach całej inwestycji zostanie przebudowane również oświetlenie drogowe, trakcja trolejbusowa, kanalizacja deszczowa, wybudowane będą także kanały technologiczne. Budowa Dworca Metropolitalnego realizowana jest w ramach projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zobacz również: Lublin: Przetargi dotyczące miejskich inwestycji coraz mniej przewidywalne

