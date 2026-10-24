Tajemniczy obiekt nad Lublinem. Służby definitywnie kończą poszukiwania, bo niczego nie znaleziono

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Po sześciu dniach zakończyła się akcja poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu latającego, którego odgłos słyszeli w nocy z niedzieli na poniedziałek mieszkańcy okolic Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. Mimo zaangażowania licznych służb, nie udało się odnaleźć żadnych śladów tajemniczego obiektu.

Żołnierze i śmigłowiec w akcji

W poszukiwania codziennie zaangażowanych było ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Naziemnego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego oraz pododdziału wspierającego. Przeczesywali oni tereny wokół Zalewu Zemborzyckiego, a także obszary na południe od Lublina, w gminie Niedrzwica Duża, w pobliżu trasy S19.

W pierwszych dniach akcji wykorzystano również wojskowy śmigłowiec.

Mieszkańcy słyszeli hałas, ale nie było wybuchu

Działania służb były odpowiedzią na liczne zgłoszenia mieszkańców, którzy w niedzielę w nocy usłyszeli głośny odgłos przelatującego obiektu. Policja otrzymała pierwsze zgłoszenia około godziny drugiej w nocy, a do godzin przedpołudniowych pojawiło się ich jeszcze kilkanaście. Mieszkańcy podkreślali, że nie słyszeli wybuchu, a także nie zauważyli żadnych uszkodzeń czy zniszczeń budynków.

Różne scenariusze pod lupą

Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Jacek Goryszewski, wyjaśnił, że poszukiwania miały na celu „wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, ustalenie charakteru potencjalnego obiektu latającego”. Jak dodał, „nie ma dotychczas potwierdzenia naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”.

Dowództwo Operacyjne informowało, że prowadzone czynności obejmowały „weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności”. Wśród rozważanych scenariuszy brano pod uwagę zarówno zjawiska meteorologiczne, jak i potencjalne działania przemytnicze lub prowokacyjne.

Akcja zakończona

Po sześciu dniach intensywnych poszukiwań służby nie natrafiły na żaden ślad tajemniczego obiektu. Jak przekazała kpt. Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, akcja została zakończona w piątek.