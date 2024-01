Nowy sprzęt pozwoli na zminimalizowanie ryzyka powikłań i przyczyni się do skrócenia czasu wykonywania zabiegów. Szpital kliniczny nr 4 w Lublinie zakupił za 12,5 mln zł aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń z zakresu neurochirurgii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Alina Pospischil poinformowała w piątek, że placówka zakupiła m.in. tomograf śródoperacyjny z systemem neuronawigacji i oprogramowaniem do rozszerzonej rzeczywistości, zestaw do neuroendoskopii, aparat USG zintegrowany z systemem neuronawigacji, aparat do RTG przyłóżkowego, nóż ultradźwiękowy oraz akcesoria i oprogramowanie do integracji mikroskopu chirurgicznego z nawigacją śródoperacyjną.

Jak podała, aparatura przeznaczona do wykonywania świadczeń z zakresu neurochirurgii trafiła na blok operacyjny Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej i współpracującego z nim Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.



"Zakup aparatury ma na celu poprawę jakości i precyzyjności zabiegów operacyjnych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa przy utrzymaniu wysokiej radykalności. Zabiegi będą trwać krócej i jednocześnie będą obarczone niewielkim ryzykiem powikłań, co wpłynie na istotne skrócenie czasu pobytu pacjentów w szpitalu i tym samym zwiększy dostępność do świadczeń" - wyjaśnił cytowany w komunikacie lekarz kierujący Oddziałem Neurochirurgii prof. dr hab. n. med. Radosław Rola.

Zdaniem lekarza, dzięki tym zakupom jednostka będzie porównywalna z dobrymi ośrodkami w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych i najlepiej wyposażonymi ośrodkami w Polsce. "Nowa aparatura znacząco zwiększy precyzję wykonywanych zabiegów i jednocześnie zminimalizuje ryzyko powikłań, istotnie przyczyni się do skrócenia czasu trwania zabiegów" - przekazał kierownik oddziału.

Zakup za 12,5 mln zł został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.