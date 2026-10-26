Służby zlikwidowały gigantyczne laboratorium narkotykowe na Mazowszu

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, funkcjonariusze CBŚP natrafili na ślady nielegalnej działalności w jednym z gospodarstw w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego.
W zabudowaniach gospodarczych odkryto profesjonalnie przygotowane laboratorium, w którym produkowano klofedron – syntetyczny narkotyk. W jednym z pomieszczeń znajdowała się w pełni wyposażona linia produkcyjna, a w kolejnym – specjalna suszarnia przeznaczona do przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji.
Zatrzymani na gorącym uczynku
Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn na gorącym uczynku, w trakcie produkcji narkotyków. W pomieszczeniach gospodarczych zabezpieczono ponad 1600 kilogramów gotowego klofedronu. Dodatkowe ilości środków odurzających znaleziono także w miejscach zamieszkania zatrzymanych.
Ogromna wartość przejętych narkotyków
Łączna wartość zabezpieczonych narkotyków została oszacowana na ponad 82 miliony złotych.
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty w łódzkim wydziale Prokuratury Krajowej. Grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.