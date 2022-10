​41-latka kierująca autem nie dostosowała prędkości do panujących na drodze warunków, straciła panowanie nad pojazdem i wypadła z trasy uderzając w drzewo. Kobieta wraz z pasażerem trafili do szpitala. Do wypadku doszło w Starym Brusie (Lubelskie). W związku ze zmianą warunków atmosferycznych policja apeluje o rozważną i ostrożną jazdę.

Auto, którym podróżowała 41-latka / Policja Lubelska / Policja Wczoraj po godzinie 16:00 w Starym Brusie kierująca autem osobowym wypadała z drogi i uderzyła w drzewo. Na miejsce pojechali włodawscy policjanci, którzy ustalili, że 41-letnia mieszkanka gminy Stary Brus nie dostosowała prędkości do panujących na drodze warunków ruchu, straciła panowanie nad pojazdem i wypadła z drogi uderzając w drzewo. Zarówno kierująca, jak również jej 45-letni pasażer trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała podinspektor Bożena Szymańska. Policja apeluje o rozważną i ostrożną jazdę Na mokrej i śliskiej nawierzchni pojazd zachowuje się w inny sposób, droga hamowania jest znacznie dłuższa i łatwo o wypadek czy kolizję. Pamiętajmy, że stosując się do przepisów ruchu drogowego oraz zachowując szczególną uwagę można uniknąć wypadków i kolizji. Wsiadając za kierownicę sprawdzajmy stan techniczny naszego pojazdu, pamiętajmy o zmianie opon, respektujmy znaki drogowe i kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania względem innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od bardzo wielu czynników, a nieostrożność, brak rozwagi, niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brawura i alkohol to najczęstsze przyczyny wielu tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Zobacz również: Poznań: Musical "Piękna i Bestia" Disneya do zobaczenia niebawem w Teatrze Muzycznym

