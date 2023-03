​Podopieczni lubelskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt zapraszają w niedzielę na wspólny spacer ulicami Starego Miasta. Będzie to doskonała okazja do poznania bezdomnych pisaków i podjęcia decyzji o adopcji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wolontariusze i podopieczni Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie zapraszają mieszkańców miasta na wspólny spacer 26 marca, w godzinach od 12.00 do 14.00.

Będzie można zapoznać się z naszymi podopiecznymi, dowiedzieć o zasadach adopcji obowiązujących w naszym schronisku i o tym, jak zostać wolontariuszem - mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Wiosna to dobry czas, by zastanowić się nad przyjęciem do domu zwierzaka. Coraz dłuższe dni, możliwość spędzania aktywnego czasu na powietrzu i obecność czworonoga skłania do wyjścia - dodaje. Dyrektorka nie ukrywa, że liczy na to, że los czworonogów może kogoś chwyci za serce i któryś z nich znajdzie dom.

Obecnie w prowadzonym przez miasto schronisku przebywa około 320 zwierząt, w tym 157 psów, 73 koty i 93 zwierzęta egzotyczne.