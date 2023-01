Mali kinomani mile widziany. W Lublinie rozpoczynają się zapisy do międzynarodowego klubu filmowego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lutego włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc.

/ Warsztaty Kultury w Lublinie / Dzieci przeżyją niesamowitą przygodę z kinem w tle - zapewniają organizatorzy Magicznej Latarni. Magiczna Latarnia to próba przeszczepienia na grunt polski programu edukacyjnego realizowanego od ponad 20 lat z wielkim sukcesem w Szwajcarii (jest tam już ponad 70 klubów) i w 17 innych krajach świata. Lubelski klub prowadzony jest przez Warsztaty Kultury w Lublinie od 2014 roku i do dziś to jedyny Klub Magicznej Latarni w Polsce. Podczas seansów dzieci odkrywają wielkie emocje kina i dzielą się tymi wyjątkowymi chwilami ze swoimi rówieśnikami. Dodatkowe informacje o uczestnictwie w Magicznej Latarni oraz formularz online dostępne są na stronie internetowej wartsztatykultury.pl . Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lutego włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Nabór trwa od dzisiaj - 24 stycznia. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Oto harmonogram wydarzeń w 2023 roku: 26 lutego - Laurel & Hardy - wybrane filmy ("The Finishing Touch", 1928 / "Liberty", 1929 / "Brats", 1930);

19 marca - Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki (Joe Johnston, USA, 1989);

23 kwietnia - Uciekające kurczaki (Nick Park & Peter Lord, USA, 2000);

21 maja - Jazon i Argonauci (Don Chaffey, USA, 1963);

18 czerwca - Zarafa(RémiBezançon& Jean-Christophe Lie, Francja, 2012);

24 września - Błękitny Tygrys (Petr Oukropec, Bohdan Sláma, Czechy, 2013);

22 października - Król i Ptak (Paul Grimault, Francja, 1980);

19 listopada - Tajemniczy świat Arrietty (Hiromasa Yonebayashi, Japonia, 2010);

19 listopada - Tajemniczy świat Arrietty (Hiromasa Yonebayashi, Japonia, 2010);

10 grudnia - Hugo i jego wynalazek (Martin Scorsese, USA, 2011).

Opracowanie: Paweł Kmiecik