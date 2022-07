Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej nielegalnie produkującej papierosy. Służby zabezpieczył ponad 2 tony tytoniu, 7 tys. sztuk papierosów i 70 litrów bimbru.

/ Mazowiecka KAS /

Rzeczniczka Izby Administracji Skarb owej w Warszawie Justyna Pasieczyńska przekazała PAP, że służy przeprowadził akcję równocześnie w 10 miejscowościach w województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim i kujawsko-pomorskim.

Zatrzymano 13 osób, przeszukano samochody i posesje. Funkcjonariusze znaleźli ponad 2 tony tytoniu, ponad 7 tys. sztuk papierosów i 70 litrów bimbru - podała Pasieczyńska.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również m.in. laptopy, telefony komórkowe, karty SIM luzem, samochód dostawczy, nawigację samochodową oraz 117 300 złotych. Gdyby nielegalne wyroby tytoniowe trafiły na rynek, Skarb Państwa mógł stracić blisko 2 mln złotych - dodała.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Prokurator przedstawił im 26 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Za zarzucane czyny podejrzanym może grozić do 5 lat więzienia

Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Do pierwszych zatrzymań w tym śledztwie doszło w zeszłym roku. Wtedy zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów, zatrzymano 11 osób - 9 Białorusinów i 2 Polaków - i zabezpieczono 5,6 miliona sztuk papierosów oraz 7,7 ton krajanki tytoniowej.

Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.