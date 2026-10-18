Rosja atakuje Ukrainę. Alert RCB dla Lubelszczyzny

RMF24

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę wieczorem kolejny alert w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców wielu powiatów województwa lubelskiego. RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.

W treści alertu RCB przekazano:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Wiadomość otrzymali odbiorcy w województwie lubelskim, m.in. w powiatach puławskim, opolskim, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, świdnickim, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, zamojskim, tomaszowskim i biłgorajskim.

Alert objął także mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej oraz powiatów: łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

To trzeci alert RCB wydany tego dnia w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Dwa wcześniejsze komunikaty rozesłano w niedzielę rano — jeden do mieszkańców Lubelszczyzny, drugi do odbiorców na Podkarpaciu.

Czym jest Alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Komunikaty są przygotowywane m.in. na podstawie informacji przekazywanych przez ministerstwa, służby — w tym policję, straż pożarną i Straż Graniczną — a także urzędy oraz instytucje centralne.