2 mieszkańców Lublina odpowie za rozbój na 14-latku. Jeden ze sprawców, 24-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Sprawca powalił nastolatka na chodnik, zaczął go przyciskać do ziemi i grozić pobiciem. Ukradł chłopcu aparat fotograficzny wart tysiąc złotych.