Dwa wieżowce i galeria handlowa mogą powstać tuż obok Dworca Lublin. Do Urzędu Miasta wpłynął już wniosek o pozwolenie na taką budowę.

/ GUNB /

Wniosek dotyczy znacznej części terenu między ul. Młyńską a ul. Lubelskiego Lipca '80. Inwestycja ma obejmować m.in. działki u zbiegu ul. Stadionowej i ul. Lubelskiego Lipca '80.

Na tym terenie miałoby powstać "Centrum biznesowo-handlowe wraz z domem studenckim i galerią usługowo-handlową". Mowa o dwóch kilkuczęściowych budynkach.

Pierwszym ma być galeria handlowa z wielkopowierzchniowym sklepem oraz innymi lokalami handlowymi, usługowymi, rozrywkowymi i gastronomicznymi. Ten obiekt, jak przekazał nam Urząd Miasta, miałby mieć około 24 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Galeria miałaby, jak wynika z wniosku, trzy kondygnacje nadziemne z pasażem na parterze oraz dwie kondygnacje podziemne przeznaczone na lokal handlowy i parking.

Drugi z budynków, których dotyczy wniosek złożony do Urzędu Miasta, ma się składać z 14-kondygnacyjnej części wysokiej oraz 3-kondygnacyjnej części niskiej.

Część wysoka obejmuje dwie wieże z przeznaczeniem na lokale usługowe i dom studencki, niska to pomieszczenia biurowe oraz usługi - przekazuje nam Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektant przewidział 468 pokoi akademickich. Powierzchnia użytkowa to ok. 38 tys. mkw., w tym: przestrzeń handlowo-usługowa ok. 3,5 tys. mkw., przestrzeń biurowa ok. 2,5 tys. mkw. oraz powierzchnia akademików - ponad 17 tys. mkw. - dodaje.

Także pod tym budynkiem ma się znaleźć dwukondygnacyjny parking podziemny. Ratusz przekazuje, że miałoby tam powstać "411 miejsc postojowych dla samochodów i 934 miejsca dla rowerów".

O pozwolenie na taką inwestycję stara się spółka, która przed laty przygotowywała w Lublinie, w roli inwestora zastępczego, budowę pierwszego etapu galerii handlowej przy al. Witosa.

Złożony przez spółkę wniosek dotyczący budowy obok dworca jest rozpatrywany przez miejskich urzędników. Aktualnie jest na etapie weryfikacji pod kątem formalnym - potwierdza Stryczewska.