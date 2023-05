Pijana 30-latka z gminy Garbów przewoziła w samochodzie 25-latkę wraz z jej dwojgiem małych dzieci, które nie siedziały w fotelikach. Kierującej grozi do dwóch lat więzienia – poinformowała policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło wczorajszego popołudnia. Policjanci z drogówki skontrolowali audi przy skrzyżowaniu ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Szkolną w Garbowie.

Za kierownicą siedziała 30-letnia mieszkanka gminy Garbów. Ponieważ mundurowi wyczuli woń alkoholu w aucie, sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Miała prawie promil - przekazała kom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie.



W samochodzie - wskazała policjantka - jechała również pijana 25-letnia pasażerka z dwojgiem małych dzieci w wieku dwóch i pięć lat, które były przewożone bez fotelików. Poinformowała, że badanie wykazało u matki 1,5 promila.



Jak podała, policjanci zatrzymali 30-latce uprawienia do kierowania. Dzieci 25-latki po konsultacji medycznej zostały przekazane członkom rodziny.



Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi zakaz prowadzenia pojazdów, kary finansowe i do dwóch lat więzienia. Za przewożenie dzieci do 150 cm wzrostu nie w fotelikach - 300 zł mandatu i nawet 15 punktów karnych.