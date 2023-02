Policjanci zatrzymali 32-latka z gminy Sawin ( Lubelskie), który przy użyciu przedmiotów przypominających broń groził listonoszce. Kobieta chciała doręczyć przesyłkę i weszła na teren jego posesji. To nie spodobało się właścicielowi, który celując w jej kierunku zażądał opuszczenia podwórka. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że było to "...dla żartów...". Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

/ Lubelska Policja / Do zdarzenia doszło na terenie jednej z miejscowości w gminie Sawin ( Lubelskie). Z relacji listonoszki wynika, że miała do doręczenia przesyłkę dla jednego z mieszkańców. Gdy weszła na teren posesji zobaczyła mężczyznę, który miał przy sobie przedmioty przypominające broń. Celując w jej kierunku zażądał, aby zostawiła awizo. Używając w dodatku wulgaryzmów, kazał jej natychmiast opuścić podwórko.

Kobieta następnego dnia powiadomiła policję. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkającego pod wskazanym adresem 32-latka. Zabezpieczyli też jego broń. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania gróźb, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że było to "...dla żartów...".



