Odlatują późną jesienią, a przylatują zwykle w lutym lub w marcu. Żurawie, bo o nich mowa, właśnie rozpoczęły swoją migrację z Polski.

Odlot żurawi w Urszulinie / Wojtek Jargiło / PAP

Jak informuje Łukasz Omelczuk z Poleskiego Parku Narodowego, na terenie PPN gniazduje kilkadziesiąt par żurawi, a podczas wiosennych i jesiennych migracji na terenie Parku może przebywać nawet kilka tysięcy osobników tego gatunku.

Żurawie przylatują

Pierwsze żurawie w Parku i jego sąsiedztwie możemy czasami spotkać już pod koniec stycznia (jest to jeden z pierwszych ptaków, który do nas wraca z zimowisk). Jednak przeważnie przylatują one w lutym i marcu - dodaje pracownik Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku PPN.

Jak zaznacza, "w trakcie przelotów obserwujemy na niebie klucze żurawi lecące w kierunku północnym".

Towarzyszy im wtedy piękny klangor, przypominający nieco dźwięk trąbki. Po przybyciu żurawi na miejsca lęgowe możemy byś świadkami pięknego tańca godowego podczas, którego ptaki podskakują i kłaniają się sobie. Stanowi to formę odnowienia ich "związku", ponieważ ptaki te łączą się w pary na całe życie. Późną wiosną i latem obserwacje żurawi są utrudnione, ponieważ prowadzą wtedy skryty tryb życia - opisuje Łukasz Omelczuk.

Żurawie odlatują

Przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego informuje, że "od końca sierpnia do drugiej połowy września najlepszym miejscem do obserwacji jesiennej aktywności tych ptaków w PPN są okolice Bagna Bubnów i Bagna Staw".

Pod koniec lata i jesienią żurawie rozpoczynają przygotowania do migracji.

Możemy obserwować ptaki żerujące na ścierniskach i łąkach. Coraz liczniej zbierają się również w większe grupy i sukcesywnie przemieszczają się w kierunku zimowisk, które znajdują się w basenie Morza Śródziemnego. Najintensywniej migracje żurawi przebiegają we wrześniu. Jednak należy zaznaczyć, że klucze odlatujących żurawi obserwowane są nawet do później jesieni - Łukasz Omelczuk.

Żurawie są bardzo ważne dla Poleskiego Parku Narodowego - symbol ptaka znajduje się w emblemacie PPN.

PPN zaprasza na "Pożegnanie żurawi"

Poleski Park Narodowy zaprasza na uroczyste "Pożegnanie żurawi". Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 września w Urszulinie (pow. włodawskim, woj. lubelskie).

"Pożegnanie żurawi" w sobotę, 3 września, od godziny 5 rano od porannych obserwacji i liczenia żurawi pod opieką pracownika PPN. Szczegółowe informacje poniżej: