​Pierwszy solarny biletomat stanął w Lublinie. Na razie to trzymiesięczny test, ale zakończy się sukcesem, to Zarząd Transportu Miejskiego będzie chciał takie urządzenia instalować w miejscach, w których nie ma dostępu do prądu, a biletomat by się przydał.

/ Krzysztof Kot, RMF FM Solarny biletomat stanął na przystanku Nałęczowska 01 zlokalizowanym przy al. Kraśnickiej, obok siedziby ZTM w Lublinie. Jest to pilotażowy projekt pozwalający przetestować pasażerom nowy rodzaj urządzenia w Lublinie. / Krzysztof Kot, RMF FM Biletomat zasilany jest energią słoneczną i nie wymaga przyłączenia do sieci. Płatności można dokonać w nim kartą płatniczą, BLIK-iem oraz monetami. Automat wydaje resztę. Urządzenie jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Ekran, otwory wrzutowe, czytnik kart płatniczych, miejsce odbioru biletów, znajdują się na wysokości pomiędzy 70 a 120 cm. To ważne m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. / Krzysztof Kot, RMF FM Rozwiązanie jest efektywne finansowo, ponieważ dzięki temu, że są to automaty solarne nie ma kosztów związanych chociażby z koniecznością budowy i utrzymania przyłączy elektrycznych - mówi Monika Fisz, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Urządzenie działa również w nocy, dzięki wbudowanemu magazynowi energii w postaci akumulatora. Obsługa takiego urządzenia odbywa się w trzech językach obcych: angielskim, niemieckim i ukraińskim. Test solarnego biletomatu potrwa 3 miesiące.