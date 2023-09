Godną pochwały postawą wykazał się mieszkaniec Lubartowa, który znaleziony portfel odniósł na komendę policji. Mniej zadowolony z finału sprawy jest właściciel zguby. W portfelu 32-latka oprócz pieniędzy i dokumentów znajdowała się amfetamina.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mieszkaniec Lubartowa, który pod jedną z osiedlowych ławek znalazł portfel z dokumentami i pieniędzmi, chciał oddać przysługę właścicielowi i odniósł zgubę na komendę.

Kiedy policja sprawdzała zawartość portfela, odkryła w środku woreczek strunowy z białym proszkiem, który okazał się być amfetaminą.

Policjanci skontaktowali się z właścicielem portfela, poinformowali go też o znalezieniu narkotyków. 32-latek przyznał, że środki należą do niego. Właściciel portfela stanie teraz przez sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.