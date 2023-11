Odliczanie ostatnich sekund do Nowego Roku to zawsze ekscytujący i niezwykły czas. Powitaj Nowy Rok ciekawą kreacją i pięknymi, wyróżniającymi się paznokciami! Jakie paznokcie sylwestrowe

/ Materiały prasowe

2024 będą hitem?

Nie tylko kreacja czy biżuteria mogą wyrażać ciebie i twój nastrój. Także paznokcie mogą stać się elementem ukazującym twoją osobowość i pasję, wisienką na torcie całej stylizacji. Podpowiadamy, jakie kolory i wzory mogą stać się hitem najbliższego Sylwestra - może się zainspirujesz?

Magia północy

Na wyjątkową noc, wyjątkowe "nocne" paznokcie. Stwórz nocne niebo na swoich paznokciach, wykorzystując lakier w kolorze głębokiego, mieniącego się granatu jako tło, przebijając go błękitami i srebrnymi akcentami. Mile widziane malutkie srebrne gwiazdki - możesz je namalować bądź nakleić.

Szampańskie paznokcie

Sylwester nieodłącznie kojarzy się z szampanem - paznokcie sylwestrowe 2024 również mogą być szampańskie. Wybierz mieniący się drobinkami lakier w odcieniu nude czy kremowym - to propozycja delikatna, a jednocześnie bardzo efektowna. Możesz również nałożyć na paznokcie bazę w jednolitym, matowym kolorze cielistym i ozdobić je następnie brokatem.

Pozłacane końcówki

Dla tych, którzy wolą bardziej stonowany wygląd z odrobiną luksusu. Baza w kolorze nude z wyraźnymi złotymi akcentami na samych końcówkach stworzy wyrafinowany i elegancki efekt. Jeśli wolisz coś bardziej zwracającego uwagę, co powiesz na połączenie złota i czerni. Głęboki, czarny lakier bazowy stworzy niezwykle elegancki kontrast z brokatowym złotem na końcach paznokci.

Czarno-białe

Pokochaj prostotę uniwersalnej pary czerni i bieli. Odkryj, jak wiele możliwości dają te dwa kolory! Możesz pomalować paznokcie na czarno, a następnie ozdobić je białymi wzorami geometrycznymi, napisami czy logotypem albo sylwetką zwierzaka. Możesz również stworzyć na paznokciach wzór zebry, cętek pantery śnieżnej bądź szachownicy.

Konfetti

Uchwyć esencję imprezy noworocznej dzięki paznokciom a la confetti! Czarne tło i kontrastujące kropki różnych rozmiarów stworzą szałowy efekt. Postaw na takie kolory jak róż, fiolet, biel czy jasna szarość.

Kwiat na mrozie

Przywitaj zimę eleganckimi paznokciami z kwiatowym akcentem. Miękkie pastelowe odcienie French ombre to elegancki wybór na każdą okazję, ale sylwestrowego szaleństwa nadasz im, malując białym lakierem delikatne kwiaty na niektórych paznokciach.

Elegancka asymetria

Połącz klasyczne, eleganckie kolory z brokatowym szaleństwem. Na przykład matowy, szaroniebieski lakier idealny na codzienne wyjścia do pracy w mig przekształci się w stylizację sylwestrową, jeśli podkreślisz go brokatem w metalicznym kolorze szarym wpadającym w błękit. Wybierz po jednym paznokciu u każdej dłoni i w całości pomaluj go brokatem, pozostałe paznokcie natomiast jedynie zaakcentuj tym zwracającym uwagę wykończeniem - możesz zaznaczyć nim końcówki lub stworzyć półkole od strony palca.

Stylizacja to nie tylko strój, buty i makijaż - szykując się na Sylwestra, nie zapomnij o paznokciach, które mogą okazać się kluczowym elementem kreacji noworocznej!