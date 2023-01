Powstała obwodnica Dęblina. Mieszkańcy czekali na nią 70 lat. Przejmie ona znaczną część ruchu tranzytowego, będzie ciszej i bezpieczniej. Inwestycja za ponad 46 mln została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Otwarcie obwodnicy Dęblina w ciągu drogi wojewódzkiej 801 / Wojtek Jargiło / PAP

Myślę, że jest to wyraz ogromnego wsparcia, które jest skierowane w ostatnich latach do samorządowców - i to nie tylko tutaj w województwie lubelskim. Dla nas nie ma Polski A, Polski B czy Polski C. Dla nas Polska jest jedna i to hasło staramy się realizować w każdym zakątku naszego kraju. Takich inwestycji drogowych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i na szczeblu centralnym w Polsce realizujemy bardzo wiele - mówił podczas oficjalnego otwarcia obwodnicy wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podkreślił, że nowo wybudowana obwodnica Dęblina ma bardzo ważne znaczenie dla miasta ze względu na to, że przejmie dużą część ruchu tranzytowego, który do tej pory przetaczał się przez centrum miasta i będzie ułatwieniem dla kierowców. Będzie też ogromną wartością dodaną dla wszystkich mieszkańców, którzy do tej pory żyli w hałasie, w emisji spalin, które były generowane przez pojazdy - te same pojazdy stwarzały również niebezpieczeństwo w ruchu drogowym - zwrócił uwagę wiceminister infrastruktury.

Jego zdaniem, Lubelszczyzna jest regionem, w którym dużo dzieje się pod względem inwestycji infrastrukturalnych. Wiceminister zapowiedział, że wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który będzie przeznaczony tym razem na infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i będzie to okazja, aby pozyskać środki finansowe na chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i doświetlenie przejść dla pieszych.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał, że budowa obwodnicy Dęblina jest jedną z siedmiu inwestycji realizowanych w regionie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Porównał, że w latach 2013-2015 na tzw. schetynówki przeznaczono 166 mln zł dla Lubelszczyzny, a w latach 2020-2022 było to 950 mln z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski poinformował, że w tegorocznym budżecie Województwa Lubelskiego ponad 500 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe. To są pieniądze m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, z budżetu państwa i z budżetu województwa lubelskiego. Inwestujemy w remonty bieżące, w budowę nowych dróg, w to co jest potrzebne dla mieszkańców Lubelszczyzny, czyli dobre, bezpieczne drogi, które mają połączyć sieć tych naszych ukochanych autostrad czy dróg szybkiego ruchu - zaznaczył marszałek.

Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka powiedziała, że mieszkańcy czekali na obwodnicę około 70 lat.

Inwestycja za ponad 46 mln została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmowała budowę ponad 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 po "nowym śladzie" i rozbudowę istniejącej dw nr 801 o długości 1,7 km oraz rozbudowę 305 metrów drogi krajowej nr 48. Wybudowano także ponad 1,5 km dróg serwisowych i dojazdowych. Powstało 7 nowych skrzyżowań, w tym 3 typu rondo, 4,1 km nowych ciągów pieszo-rowerowych. Przebudowano chodniki, zjazdy, zatoki postojowe i autobusowe, przepusty drogowe oraz 2 przejazdy kolejowe.

Nowo wybudowana obwodnica Dęblina jest kolejnym etapem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801. Do tej pory oddano do użytku nową obwodnicę Stężycy, która obecnie łączy się z nową obwodnicą Dęblina. Kolejnym realizowanym etapem będzie budowa nowego mostu na rzece Wieprz w miejscowości Borowa wraz z drogami dojazdowymi.