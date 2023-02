9,5 mln złotych straciło łącznie 35 pokrzywdzonych ze Spółdzielni Rolników Lubelska Porzeczka (woj. lubelskie) w wyniku oszustwa firmy z Białej Rawskiej (woj. łódzkie). Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyli pokrzywdzeni, a także minister rolnictwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Lublinie w śledztwie dotyczącym początkowo oszustw na szkodę rolników ze Spółdzielni Rolników Lubelska Porzeczka z siedzibą w Klementowicach został wczoraj zatrzymany prezes firmy z Białej Rawskiej zajmującej się przetwórstwem owoców - Piotr F. (lat 51) - informuje lubelska prokuratura.

Zatrzymany usłyszał dziś 35 zarzutów dotyczących oszustw na szkodę podmiotów rolniczych.

Ze zgromadzonych dowodów wynika, że firma zatrzymanego wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do sytuacji finansowej spółki oraz zamiaru i możliwości zapłaty za dostarczone owoce - podaje prokuratura.

35 pokrzywdzonych zostało oszukanych łącznie na kwotę 9,5 mln złotych. Z tytułu braku zapłaty za dostarczone przez nich produkty rolne.

Podejrzany nie przyznał się w trakcie przesłuchania do zarzucanych mu czynów. Składał on wyjaśnienia, których treści na tym etapie postępowania nie ujawniamy, a prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy - informuje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Sprawa jest prowadzona z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.