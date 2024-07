To miała być przynosząca zysk inwestycja w akcje podmorskiego gazociągu, tymczasem dwie seniorki z gminy Rejowiec Fabryczny straciły ponad 260 tys. złotych. Policjanci zatrzymali podejrzanego o oszustwa 52-latka, gdy wypłacał pieniądze z bankomatu.

Zatrzymany 52-latek / KMP Chełm / Policja

Do dwóch oszustw doszło w połowie lipca. Poszkodowane zostały namówione przez fałszywych doradców finansowych do zainstalowania w telefonie aplikacji, umożliwiającej zdalną obsługę urządzenia. Oszuści z konta bankowego 72-latki wyprowadzili ponad 140 tys. złotych, a 62-latka straciła blisko 120 tys. złotych i co gorsza za namową przestępców zaciągnęła kredyt na dalsze inwestycje.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z chełmskiej komendy wytypowali 52-letniego mieszkańca Chełma, który dokonywał wypłat pieniędzy w bankomatach, a następnie wpłacał je w bitomatach.

Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku przy bankomacie w Chełmie, gdy chciał wypłacić pieniądze pochodzące z przestępstwa. Był zaskoczony widokiem policjantów - relacjonuje rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej w Chełmie komisarz Ewa Czyż.

Za oszustwa 52-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Zostanie doprowadzony do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.