Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wzrostem poziomu wody na Wieprzu (Lubelskie) z przekroczeniem stanu ostrzegawczego wydało w poniedziałek Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Krakowie. Alert będzie obowiązywać w centralnej części regionu do godz. 12 we wtorek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Są ostrzeżenia hydrologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego na Wieprzu w profilu Krasnystaw – poinformował IMGW.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy obszaru zlewni Wieprza od zbiornika Nielisz do ujścia Bystrzycy w centralnej części Lubelszczyzny. Będzie obowiązywać do godz. 12 we wtorek.

Hydrolodzy oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.