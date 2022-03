Od środy 16 marca uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy będą mogli otrzymać w Polsce numer PESEL i utworzyć profil zaufany, pomocny w załatwieniu spraw urzędowych, Miasta uruchamiają specjalne punkty obsługi. Poniżej znajdziesz ich adres i godziny otwarcia w Lublinie.

/ RMF FM

Staramy się zdążyć, wykażemy się dużą elastycznością, ale nie od nas zależy czy 16 marca wystartujemy - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Problemem jest brak rozporządzenia do specustawy. Liczymy na to, że dzisiaj się pojawi. Nawet, jeśli w nocy - zdążymy wydrukować wnioski, które mają być w rozporządzeniu - mówi prezydent Żuk.

Niestety sprzętu mamy tyle, ile mieliśmy - mówi Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin. Miasto Lublin złożyło zapotrzebowanie na 30 skanerów do odcisków palców. Do tej pory nie otrzymało ani jednego. Będziemy bazować na tym, co mamy - dodaje. Miasto ma 12 urządzeń stacjonarnych w różnych częściach miasta w BOM-ach i biurowcu urzędu. Wykorzystując je przez 8 godzin dziennie, obsługując dwie osoby na godzinę daje to przepustowość niespełna 200 osób dziennie. Zakładając, że wszystko będzie działać.

Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do lekarza czy szkoły lub przedszkola. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, będą mogli zostać nie tylko beneficjentami programu 500 plus. Przysługiwać im będzie także, m.in. prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Specjalnie utworzone Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy znajduje się przy ul. Zemborzyckiej 88 w siedzibie MOPR i czynne będzie w godz. 7.30-15.30. Obok stanowisk do nadania numeru PESEL znajdują się tam stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Urzędu Pracy. Złożenie wniosku będzie również możliwe w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Kleeberga 12a, Szaserów 13-15 oraz Wolskiej 1, na stanowiskach do obsługi spraw obywatelskich. Planowane jest również uruchomienie stanowiska do nadawania numeru PESEL w punkcie recepcyjnym prowadzonym przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz w dodatkowej lokalizacji w Śródmieściu.

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać uchodźcy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Procedura nie dotyczy jednak wszystkich obywateli Ukrainy, a jedynie tych, którzy do Polski przybyli bezpośrednio z terytorium swojej ojczyzny. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości ubiegającej się o to osoby, w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość nadania numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Procedura nadania numeru Pesel jest podobna jak w przypadku dowodu osobistego. Potrzebna jest fotografia i złożenie odcisków palców.

Dokumenty, które będą podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL to m.in.