​Tych, którzy mają zacięcie techniczne albo są ciekawi świata nauki zaprasza dziś wieczorem Politechnika Lubelska. Od g. 18 do 22 odbędzie się tam Noc Inżyniera.

/ Politechnika Lubelska /

To będzie noc pełna atrakcji i rozmów, ale też zabawy - zapowiada rzeczniczka Politechniki Lubelskiej Iwona Czajkowska-Deneka. Będzie można zobaczyć od środka laboratoria uczelni i przyjrzeć się pracy naukowców. Będzie mnóstwo widowiskowych eksperymentów, warsztaty, pokazy i wykłady - dodała.

Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy, ale jeśli spodoba się uczestnikom, będzie odbywać się cyklicznie.

Politechnika Lubelska zaprasza wszystkich, niezależnie od wieku. Liczymy, że uda się nam zainteresować uczestników nauką i techniką, że zobaczą, również poprzez zabawę, jak powstają wartościowe rzeczy i innowacyjne pomysły - wyjaśnia rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

Noc Inżyniera potrwa od g. 18.00 do 22.00. Zajęcia odbędą się w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, przy ul. Nadbystrzycka 36C.

Wśród atrakcji będą: możliwość posłuchania nanoświata, pobawienia się długopisami i drukarkami 3D czy zerknięcia do największego w tej części Polski tunelu aerodynamicznego. Będzie też można poznać drugie życie odpadów, wziąć udział w doświadczeniach chemicznych i warsztatach tworzenia z gliny. Do dyspozycji uczestników będą: wirtualna strzelnica i trenażery do strzelania. Odbędą się także warsztaty z pierwszej pomocy w ratownictwie technicznym i wysokościowym.