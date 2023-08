Sporych rozmiarów niewybuch odnaleziono w czwartek na placu budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Wrońskiej w Lublinie. Na miejscu jest policja, wezwani zostali też saperzy. W piątek przeprowadzona zostanie ewakuacja ok. 14 tys. ludzi. Rozpocznie się ona o godz. 7.00 i potrwa do godz. 11.00. Do tego czasu mieszkańcy muszą opuścić swoje mieszkania.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP W czwartek na terenie budowy przy ul. Wrońskiej w Lublinie został odnaleziony sporych rozmiarów niewybuch. Z tego powodu w piątek rano przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców okolicznych ulic. Obejmie ona blisko 14 tys. osób. Akcja ewakuacji rozpocznie się o godz. 7.00 i potrwa do godz. 11.00. Do tego czasu mieszkańcy muszą opuścić swoje mieszkania. Miejsca zbiórki wyznaczono w trzech lokalizacjach: parking przy Hali im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich, przystanek autobusowy przy dawnym sklepie Domix na ul. Łęczyńskiej oraz przystanek komunikacji miejskiej przy targu przy ul. Krańcowej. Z tych miejsc autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem EWAKUACJA przewiozą mieszkańców do miejsca docelowej zbiórki na stadionie Arena Lublin.

Przedszkola w rejonie ewakuacji, pełniące wakacyjny dyżur, będą jutro zamknięte. Parking przy stadionie Arena Lublin będzie również bezpłatnie dostępny dla osób, które mogą samodzielnie się przemieszczać. Strefa ewakuacji / UM Lublin / Dla mieszkańców uruchomiono całodobowy specjalny numer informacyjny: 81 466 17 13 oraz jutro (piątek) od 7.30 informacji będzie udzielała miejska infolinia: 81 466 10 00. Można również dzwonić pod numerem Straży Miejskiej: 986 lub 81 466 50 20. Na czas prowadzonych czynności przez saperów jutro od godz. 11.30 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu tej części miasta. Komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. Według zapowiedzi Dowódcy Patrolu Saperskiego akcja usuwania niewybuchu powinna potrwać ok. 2 godzin. Powrót mieszkańców będzie możliwy po wyeliminowaniu zagrożenia, a mieszkańcy zostaną odwiezieni przez autobusy MPK do wyznaczonych punktów zbiórki w pobliżu swoich domów. Niewypał znaleziono na terenie, gdzie przed II wojną światową mieściła się fabryka samolotów. Po zajęciu Polski Niemcy założyli tam obóz jeniecki, obóz pracy, miejsce segregacji i magazynowania mienia zrabowanego Żydom. Obecnie powstaje tam duże osiedle mieszkaniowe. Zobacz również: Obniżyć wiek dla kandydatów na kierowców autobusów - apeluje branża

