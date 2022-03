Na niezamieszkałej posesji w gminie Białopole znaleziono niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. O fakcie tym dyżurnego komendy powiadomił mężczyzna, który wykonywał tam prace porządkowe. Policjanci zabezpieczali niebezpieczne znalezisko do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

Niewybuch z czasów drugiej wojny światowej / Policja Lubelska / Materiały prasowe

Do niebezpiecznego znaleziska doszło w środę. Na miejsce przyjechali policjanci z komisariatu w Żmudzi. Jak się okazało, był to granat moździerzowy. Saperzy zabezpieczyli niewybuch i zabrali go do neutralizacji.

Policja apeluje o ostrożność w takich sytuacjach. Należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie dotykać niewybuchów, nie odkopywać, ani nie przemieszczać. O ich znalezieniu należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji i nie zbliżać się do miejsca, w którym znajduje się niewybuch.