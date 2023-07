25-letni motocyklista zginął w wypadku, do którego doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Cisownik (Lubelskie). Według wstępnych ustaleń 25-latek przed zakupem motocykla wybrał się na jazdę próbną. Nagle zjechał z jezdni wprost do lasu i uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Policjanci ustalili, że młody mężczyzna jechał bez kasku, bez uprawnień do kierowania motocyklem i obowiązywał go sądowy zakaz kierowania pojazdami.