Muzeum Badań Polarnych w Puławach będzie mieć nową siedzibę. Zostanie przeniesione do zakupionego za 5,5 mln zł budynku filii UMCS. Dotychczas muzeum wynajmowało obiekt będący własnością PTTK, który wymagał remontu oraz usunięcia barier architektonicznych. Nowa siedziba ma już udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz gotową przestrzeń na prezentację wystawy stałej i parking.

Zbiory Muzeum Badań Polarnych / Wojciech Jargiło / PAP

Muzeum Badań Polarnych jest pierwszym takim muzeum w Polsce. Zostało powołane 27 maja 2020 r. Instytucję od 2021 roku prowadzą wspólnie samorząd województwa i ministerstwo kultury.

W jego zbiorach są zdjęcia z polskich wypraw badawczych, kilkaset map i duży księgozbiór związany z badaniami polarnymi oraz eksponaty m.in. rzeźby z kości morsa, strój Eskimosa i model kajaka pochodzące z przedwojennych wypraw na Grenlandię. Muzeum posiada również kolekcję muszli, skamieniałości i bursztynów z Syberii.

Porozumienie dotyczące zakupu filii UMCS przy ul. 4. Pułku Piechoty Wojska Polskiego 18 w Puławach zostało podpisane w czwartek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Wartość nieruchomości to ponad 5,5 mln zł: 2,4 mln zł pokryje Muzeum Badań Polarnych, a ponad 3 mln zł przeznaczy na ten cel samorząd województwa lubelskiego.

Jak podano w komunikacie, dotychczas muzeum wynajmowało budynek będący własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy ul. Czartoryskich 6a w Puławach, który okazał się niewystarczający.

"Budynek wymaga gruntownego remontu i poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, szacowanych na kwotę ok. 3 mln zł. Koszty te związane są z koniecznością dostosowania budynku do potrzeb obiektu użyteczności publicznej poprzez m.in. usunięcie barier architektonicznych utrudniających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie miejsc parkingowych dla odwiedzających, poprawę dostępu do nieruchomości, w tym transportu eksponatów" - przekazano.

Dlatego sejmik województwa pod koniec sierpnia zgodził się na zakup budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, który ma być docelową siedzibą muzeum.