Asp. Katarzyna Bigos z KPP w Opolu Lubelskim podała, że dziś policjanci zatrzymali mężczyznę, który w poniedziałek miał zaatakować lubelską posłankę w trakcie rozdawania ulotek wyborczych. Okazał się nim 55-letni mieszkaniec gminy Radawczyk. Mężczyzna odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego - dodała.

Marta Wcisło poinformowała wczoraj na platformie X, że została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę.

Na targu w Opolu Lubelskim zostałam napadnięta przez nieznanego człowieka, który rzucił się na mnie z rękami. Zaczął mnie szarpać, zaczął mi grozić, mówić, że takich jak my powinno się wybić. Zgłosiłam to na policję, ale zobaczcie, do czego prowadzi szczucie, agresja - powiedziała parlamentarzystka na nagraniu, które dołączyła do wpisu. W kolejnych sekundach filmu widzimy, jak mężczyzna próbuje się dostać do posłanki, ale drogę blokują mu inni ludzie. Następnie mężczyzna odchodzi.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka potwierdziła przyjęcie zgłoszenia o przestępstwie. Zapowiedziała, że sprawa będzie wyjaśniana.

Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat pozbawienia wolności.