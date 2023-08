Cenny dar dla Centrum Historii Sportu w Lublinie. Do jego zbiorów trafił brązowy medal zdobyty przez Michała Szybę na mistrzostwach świata w Katarze w 2015 roku. Szczypiornista otrzymał z kolei Medal Prezydenta Miasta za zasługi dla Lublina.

Michał Szyba to reprezentant Polski w piłce ręcznej urodzony w Lublinie - brązowy medalista mistrzostw świata w 2015 roku i olimpijczyk z Rio de Janeiro w 2016 roku.

Medal zdobyty w emocjonujących okolicznościach na mistrzostwach świata w Katarze w 2015 dołączy do przekazanej już wcześniej piłki z podpisami wszystkich reprezentantów z olimpiady w Rio de Janeiro. Lubelski szczypiornista miał kluczowy udział w zdobyciu przez Polaków medalu w 2015 roku. W meczu o trzecie miejsce z Hiszpanią rzucił osiem bramek, w tym tę najważniejszą, w ostatniej sekundzie meczu, dającą wyrównanie i dogrywkę.

"Ja jestem z Lublina"

Jak powiedział Michał Szyba: "Ja jestem z Lublina, zawsze to podkreślam, wspominam, tu zaczynałem". To fajnie, gdzieś historia zatacza koło i już na skraju mojej przygody z piłką ręczną ten medal przekazuje i tak jak powiedziałem, fajnie, jeżeli ktoś go będzie mógł zobaczyć, lublinianie, bądź też jakieś wycieczki szkolne i może któryś z chłopaków zainspiruje się tym, że może fajnie by było wybrać piłkę ręczną. To będzie dodatkowy czynnik, który na pewno pomógł mi w tej decyzji, żeby to zrobić - mówił.

Miasto postanowiło odwdzięczyć się sportowcowi. Szczypiornista otrzymał medal prezydenta miasta za zasługi dla Lublina.

Dla nas to też okazja do tego, żeby mu właśnie podziękować, pogratulować i wyrazić wielką wdzięczność, za jego ciężką pracę i podkreślić, że jest naszą dumą, inspiracją dla wielu pokoleń. Mamy nadzieję, że ten medal będzie też inspiracją dla mieszkańców Lublina, tych młodszych, którzy dopiero zaczynają karierę, ale będą wiedzieli, do czego dążą. Do tych pięknych emocji i tych pięknych medali, trofeów sportowych - mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak zastępca prezydenta Lublina.

Medal, jak i inne pamiątki dotyczące sukcesów lubelskich sportowców w wielu dyscyplinach, można będzie zobaczyć w Centrum Historii Sportu na Arenie Lublin.