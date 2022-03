Zwierzęta uchodźców wojennych z Ukrainy znajdą specjalistyczną pomoc w klinice weterynarynej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczelnia podpisała w tej sprawie list intencyjny z marszałkiem województwa. W leczenie ukraińskich czworonogów angażuje się jednak już od tygodni - podaje portal lublin.nasze miasto.pl.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/Zbigniew Meissner / PAP

Dzięki podpisanemy porozumieniu zwierzęta, które trafiły do Polski wraz z uchodźcami z Ukrainy znajdą bezpłatną pomoc w klinice weterynarynej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Pomagamy w zasadzie od początku. Do tej pory przyjmowaliśmy zwierzęta, które mają problemy z układem oddechowym, pokarmowym. Trafili się też cukrzycy. Dostosowaliśmy również nasz system kliniczny do rejestracji i identyfikacji tych zwierząt oraz do dokumentowania poniesionych przez nas kosztów tak, żeby później dokonać uczciwego i prawidłowego zwrotu z urzędu marszałkowskiego - powiedział portalowi lublin.nasze miasto.pl prof. Stanisław Winiarczyk z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego.

To jest trudny czas dla wszystkich, którzy teraz przeżywają traumę przez wojnę, ale jest trudny także dla zwierząt przybyłych do Polski razem z uchodźcami. Dla nich zmiana środowiska jest często czynnikiem wywołującym szereg objawów psychosomatycznych. Cieszę się, że będziemy mogli pomóc im pokonać ten trudny okres, który może wiązać się z zaburzeniami zdrowia - podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, dziekanka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wiedzy o Zwierzętach UP.

Środki na pokrycie kosztów leczenia urząd marszałkowski przekaże za pośrednictwem specjalnie powołanej fundacji.