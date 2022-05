50 metrów długości i 19 metrów szerokości będzie miał przebudowany most nad rzeką Bystrzycą, w ciągu ulicy Żeglarskiej w Lublinie. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 6 czerwca.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Bystrzycy / UM Lublin / Materiały prasowe

Nowy obiekt dopełni funkcjonalność istniejącego już węzła przesiadkowego w tamtym rejonie miasta. Z nowej infrastruktury, współfinansowanej ze środków europejskich, skorzystamy jeszcze w tym roku - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Jakie utrudnienia w ruchu czekają kierowców, rowerzystów i pieszych?

Na czas rozbiórki i budowy nowego mostu będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. W rejonie prowadzonych robót nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka ul. Żeglarskiej. Objazd wyznaczono ul. Janowską.

Dojazd do Zemborzyc możliwy będzie również ul. Zemborzycką, Osmolicką i dalej ul. Cienistą. Planowane jest również zamknięcie ścieżki dla rowerzystów.

Będą oni przejeżdżać przez węzeł przesiadkowy przy ul. Żeglarskiej lub przez kładki na Bystrzycy w kierunku ul. Romera lub ul. Nałkowskich i dalej przez ul. Żeglarską do al. Bryńskiego - wyjaśnia miasto.

Z kolei ruch pieszy skierowano na al. Bryńskiego, od strony ul. Zemborzyckiej lub ul. Krężnickiej.

Szczegóły prac

Nowy most w ciągu ul. Żeglarskiej powstanie w miejscu istniejącego, drogowcy najpierw rozbiorą stary most i w tym samym miejscu zbudują nowy obiekt. Korekcie ulegnie także przebieg ścieżki rowerowej zlokalizowanej pod mostem, a koryto rzeki zostanie uregulowane. Przebudowa obejmie ponadto odcinek ul. Żeglarskiej, od nowo powstałego węzła, do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.

Nowy most będzie większy od obecnego. Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m.

Cytat Wszystkie elementy wyposażenia z betonu będą wykonane w kolorystyce materiału naturalnego, deski gzymsowe zaprojektowano w kolorze zielonym, a balustrady na obiekcie jako szare - informuje lubelski urząd miasta.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na koniec listopada 2022 r. Koszt inwestycji to ponad 36,6 mln zł.

Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.