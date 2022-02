​W geście solidarności z Ukrainą od dzisiaj do niedzieli o godz. 17.00 iluminacje na Placu Litewskim w Lublinie będą rozświetlać się w żółto-niebieskich barwach. Dzisiaj od godz. 18.00, w barwach ukraińskich zaświeci się również Arena Lublin.

Lublin solidarny z Ukrainą /

W obliczu agresji Rosji wobec Ukrainy nie możemy pozostać obojętni. Liczę na to, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska oraz NATO podejmą zdecydowane kroki wobec państwa, które otwarcie i brutalnie łamie prawo międzynarodowe. Pamiętajmy o naszych przyjaciołach w Ukrainie i mieszkających w Lublinie obywatelach Ukrainy. Jako wyraz naszej solidarności przez najbliższe dni Plac Litewski rozświetli się w żółto-niebieskich barwach flagi Ukrainy. W ten symboliczny sposób, chcemy wyrazić wsparcie naszym sąsiadom - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Lublin stał się domem dla ponad 3 tys. studentów oraz wielu pracowników pochodzących z Ukrainy. Od lat trwa także współpraca kulturalna, w ramach której odbywa się festiwal "Ukraina w centrum Lublina". Miejska Biblioteka Publiczna pozyskuje książki w języku ukraińskim.

We wtorek o godz. 17.00 na placu Litewskim odbędzie się spotkanie organizowane przez środowiska ukraińskie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Będzie to symboliczna forma wsparcia i wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim.

Wśród miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Lublinem najwięcej jest miejscowości z Ukrainy. To m.in.: Łuck, Lwów, Iwano-Frankiwsk, Równe, Sumy, Charków, Dniepr, Kamieniec Podolski, Krzywy Róg, Winnica.