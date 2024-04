Od maja na plac Litewski w Lublinie wracają pokazy multimedialne. Będą wyświetlane na fontannie w towarzystwie muzyki i światła. Widowiska będzie można oglądać w piątki i soboty. Opowiedzą o wydarzeniach historycznych, legendach czy znanych, lubelskich miejscach.

Pokaz fontanny multimedialnej na Placu Litewskim w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

"Okazją do inauguracji będzie długi weekend majowy" - przekazał prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Pokazy będą prezentowane od maja do końca wakacji co tydzień, w piątki i soboty od godz. 21.

Repertuar pokazów

Twórcy zaprezentują dziesięć widowisk artystycznych.

Przedstawienie "Czarcia Łapa" dotyczy lubelskiej legendy o powstaniu odcisku czartowskiej dłoni na stole w Trybunale Koronnym (sąd najwyższej instancji w I Rzeczypospolitej). Z kolei "Unia Narodów" jest alegoryczną opowieścią o kształtowaniu relacji pomiędzy Polską a Litwą, które doprowadziło do powstania jednej z najtrwalszych unii politycznych i rozkwitu tej części Europy.

"Anioły Lubelskie" w reżyserii Janusza Opryńskiego nawiązują do fresków znajdujących się we wnętrzu Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. Pokaz zawiera partie wokalne z lubelskiej cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego z udziałem abp. Abla. Z kolei widowisko "Tradycje Lubelskiego Przemysłu Lotniczego" przedstawia najciekawsze osiągnięcia budowniczych samolotów i śmigłowców z pierwszej w Polsce wytwórni samolotów.

"Symfonia nauki" odwołuje się do ponad 100-letniej tradycji akademickości Lublina, prezentując osiągnięcia i wkład lubelskich badań w rozwój nauki. Ścieżka dźwiękowa "Wieniawski Impro" inspirowana jest twórczością urodzonego w Lublinie Henryka Wieniawskiego, jednego z najsłynniejszych kompozytorów polskich.

Kompleks fontann na placu Litewskim składa się z dziewięciu wodotrysków, w tym siedmiu zdrojów w nowszej części deptaka, fontanny spiralnej oraz głównej - multimedialnej. Fontanna multimedialna posiada 227 dysz oraz 319 reflektorów, które tworzą wielobarwne sekwencje.