Ranne podczas wojny na Ukrainie osoby - w tym również dzieci - leczone są w lubelskich szpitalach. Jedna z rodzin doznała obrażeń w wyniku ostrzału samochodu podczas ucieczki z Ukrainy. W placówkach na terenie Lublina przebywają też m.in. pacjenci onkologiczni, wymagający dializoterapii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował dyrektor wojewódzkiego szpitala im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie Piotr Matej, w placówce przebywa obecnie dwóch pacjentów z ranami postrzałowymi w wyniku działań wojennych na Ukrainie.

To ojciec i córka, którzy uciekając z rodziną samochodem z Ukrainy zostali ostrzelani przez rosyjskich żołnierzy. W wyniku ostrzału zginęła żona, a zarazem matka dzieci. Syn, który jechał również tym samochodem jest leczony w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie - dodał dyrektor.

Lubelska placówka leczy rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów

Do Lublina ukraińska rodzina trafiła ze szpitala w Równem, gdzie zostali doraźnie zaopatrzeni przez medyków. Teraz dwójka dorosłych jest leczona w naszym szpitalu na oddziale ortopedycznym. Jedna osoba jest po zabiegu operacyjnym i przed kolejnym, a druga nie wymagała zabiegu - przekazał Matej dodając, że w szpitalu przebywa obecnie ośmiu pacjentów z Ukrainy, m.in. na oddziale onkologicznym, internistycznym, neurologicznym.

Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Agnieszka Osińska potwierdziła, że placówka przyjmuje też pacjentów, którzy doznali urazów wojennych na Ukrainie w wyniku ostrzałów.

Cytat Dzieci zaopatrzone były najpierw na Ukrainie, a następnie skierowane na dalsze leczenie do naszego szpitala. Dzieci będą u nas tak długo, jak będzie wymagać tego ich stan zdrowia - zapewniła Osińska.

Przekazała, że pacjenci uciekający przed wojną na Ukrainie stanowią ok. 10 proc. wszystkich hospitalizowanych. Wśród nich są m.in. pacjenci onkologiczni, dzieci wymagające dializoterapii, a także kontynuacji leczenia z powodu innych schorzeń. Mamy też dzieci w stanach ostrych, infekcyjnych. Chodzi o zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych - dodała Osińska.

Natomiast na dziecięcym oddziale ratunkowym w Lublinie, pacjenci z Ukrainy stanowią nawet do 20 proc. przyjmowanych osób. Każdemu pacjentowi, tak samo jak polskiemu dziecku, udzielana jest adekwatna do stanu zdrowia pomoc medyczna - zaznaczyła rzeczniczka.



Jakie zabiegi wykonuje klinika okulistyki?

Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wykonuje zabiegi operacyjne dzieci, które doznały uszkodzenia narządu wzroku w wyniku działań wojennych na Ukrainie. Dzięki współpracy z kliniką okulistyki we Lwowie, do Lublina trafiają już pierwsze dzieci z urazami narządu wzroku.

Zoperowaliśmy już dziewczynkę z Kijowa, która podczas ucieczki do Lwowa doznała urazu oka. Była to rana rogówki z wypadnięciem również struktur gałki ocznej. Operacja skończyła się bardzo dobrym rezultatem. Przede wszystkim dokonaliśmy rekonstrukcji struktur gałki ocznej, ale też - co jest bardzo ważne - podanie antybiotyków do wnętrza zranionego oka pozwoliło na uniknięcie zapalenia wnętrza gałki ocznej - powiedział szef kliniki okulistyki prof. Robert Rejdak.

Do lubelskiego ośrodka transportowane są kolejne dzieci z Ukrainy. Mamy w tej chwili zgłoszenia dzieci, ofiar bardzo ciężkich urazów - oparzeń twarzy, zranień gałki ocznej, a także utraty oka - dodał profesor.

W związku z działaniami wojennymi Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej uczestniczy również w konsultacjach i diagnostyce pacjentów zza wschodniej granicy.

Udzieliliśmy bardzo dużo konsultacji zdalnych, ponieważ możemy otrzymywać zdjęcia, wyniki badań i inne dane na temat uszkodzeń, urazów narządu wzroku pacjentów z Ukrainy - sprecyzował prof. Rejdak.