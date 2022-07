W sobotę rano wydłużono ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla centralnej i północnej części województwa lubelskiego; w pozostałej części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla powiatów: bialskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego oraz dla miast: Biała Podlaska, Chełm i Lublin.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad" - podano.

Alert obowiązuje do godz. 8 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 75 proc.

Natomiast od godz. 8 do 18 w sobotę w powiatach: bialskim, chełmskim, krasnostawskim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim, świdnickim, włodawskim i w miastach: Biała Podlaska i Chełm obowiązywać będzie obniżony, pierwszy stopień zagrożenia.

IMGW prognozuje burze z miejscowymi opadami gradu, deszczu od 20 mm do 30 mm i porywami wiatru do 85 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia IMGW określił na 80 proc.

IMGW obniżył stopień zagrożenia przed burzami z gradem z drugiego do pierwszego dla powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego. Do godz. 8 w sobotę prognozowane są tam silne opady deszczu do 25 mm, miejscami grad oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Dla powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Zamościa IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, miejscami gradem oraz porywami wiatru do 85 km/h. Alert obowiązuje do godz. 17 w sobotę, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.

Jak poinformował dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, noc z piątku na sobotę upłynęła spokojnie, bez interwencji związanych z silnymi opadami.