Miejska przychodnia w Dęblinie przetestowała e-stetoskopy do samodzielnego wykonywania badania płuc przez pacjentów z powikłaniami po przebyciu Covid-19. To rozwiązanie usprawniło opiekę medyczną i zostanie z nami na stałe - powiedziała Urszula Pielacka-Chodoła, dyrektor przychodni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Testy urządzenia odbyły się w ramach programu Domowej Opieki Medycznej Ministerstwa Zdrowia "E-stetoskop". Podczas realizacji projektu placówka wykorzystała elektroniczne stetoskopy, którymi pacjenci badali płuca w domu w ramach teleporad udzielanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.



W ramach projektu opieką medyczną objęliśmy 35 pacjentów z powikłaniami po przebyciu Covid-19, którzy samodzielnie wykonywali badanie płuc na podstawie prostych komunikatów urządzenia elektronicznego - przekazała Pielacka - Chodoła, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Rynek 14 w Dęblinie i dodała, że już w trakcie testów "okazało się, że to rozwiązanie bardzo usprawnia opiekę medyczną nad pacjentem".



Według kierownika działu informatyczno - rozliczeniowego SPZOZ w Dęblinie Michała Głodka, e-stetoskop podczas badania rejestruje dźwięk pracy płuc i serca, który jest przetwarzany i digitalizowany. Później pacjent sam wysyłał odsłuch, czyli wynik, do lekarza, poprzez zainstalowaną w telefonie aplikację Domowej Opieki Medycznej. Lekarz dokonuje analizy wyniku i na zasadzie teleporady kontaktuje się z pacjentem - wyjaśnił.



Po zakończonym teście e-stetoskopy zostały na stałe w przychodni i, jak przekazał Głodek, będą przekazane pacjentom, aby w warunkach domowych samodzielnie wykonywali badania. Mimo tego, że samo narzędzie i badanie jest bardzo intuicyjne, to jednak przekazując je osobom starszym do używania w domu, musimy te osoby przeszkolić i krok po kroku pokazać jak to działa - podsumował.



Program "E-stetoskop" został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. W ramach programu podpisano 30 umów z placówkami POZ, do których przekazano 1000 elektronicznych stetoskopów oraz przeszkolono 101 lekarzy z obsługi elektronicznego stetoskopu w ramach platformy DOM.