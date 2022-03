Na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie odbędzie się Lubelska Sztafeta Pokoju. Udział może wziąć każdy. Wystarczy przebiec dowolny dystans z pałeczką sztafetową i przekazać ją kolejnej osobie z drużyny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka funduszy i darów dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie.

/ materiały promocyjne





Podczas biegu płonąć będzie symboliczny ogień nawiązujący do idei pokoju olimpijskiego - podkreślają organizatorzy. Każdy może pobiec i każdy może pomóc! - zachęcają.

Sztafeta na stadionie lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego 22 potrwa dwa dni:

11 marca w godz. 16.00 - 20.00

12 marca w godz.9.00 - 15.00

Bank Santander podwoi każdą wpłaconą przez uczestników i sponsorów złotówkę.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował w czwartek, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę granicę na lubelskich przejściach z tym krajem przekroczyło blisko 710 tys. osób. Powoli zbliżamy się do miliona na terenie woj. lubelskiego. Nie oznacza to, że tylu mamy uchodźców dlatego, że część z nich przemieściła się dalej w kierunku krajów Europy Zachodniej - wyjaśnił Sprawka.

Zaznaczył, że trudno oszacować, ilu uchodźców mieszka obecnie na Lubelszczyźnie, ponieważ część z nich znalazła schronienie w prywatnych mieszkaniach, a część osób trafia do miejsc stałego zakwaterowania przygotowanych przez lubelskie samorządy np. w halach sportowych. Według wojewody może to być od kilku do dziesięciu tysięcy uchodźców.