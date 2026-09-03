„Romeo z Radomia” wyznał miłość w kajdankach. Policja udostępniła scenę balkonową

RMF24

Skazany za rozboje 45-letni mężczyzna przez kilka miesięcy ukrywał się w mieszkaniu swojej partnerki w Radomiu. Podczas zatrzymania doszło do nietypowej sceny balkonowej - kobieta wyznała mu miłość, na co 45-latek odpowiedział tym samym. Policja udostępniła nagranie.

Mężczyzna przez kilka miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w mieszkaniu swojej partnerki w Radomiu. Para próbowała rozpocząć nowe życie z dala od dotychczasowych problemów. Kryjówkę mężczyzny namierzyli jednak opolscy „łowcy głów”.

45-latek został zaskoczony przez policjantów i wyprowadzony z mieszkania w kajdankach. Wtedy doszło do nietypowej sceny.

Podczas doprowadzania mężczyzny do radiowozu nagle z balkonu mieszkania, które przez kilka miesięcy stanowiło kryjówkę 45-latka, wyłoniła się partnerka poszukiwanego, krzycząc, że kocha mężczyznę. Poszukiwany nie został jej dłużny. Romeo w kajdankach również wyznał jej miłość, po czym smutnym krokiem razem z policjantami kontynuował podróż do policyjnego radiowozu - relacjonuje policja.

Zatrzymany został przewieziony do zakładu karnego, gdzie ma odbyć zasądzoną karę dwóch lat pozbawienia wolności.